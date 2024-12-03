Редакция ГТРК Калмыкия в регулярном поиске каналов доставки новостей к нашей аудитории.

Она регулярно расширяется – ведь соавторами сюжетов и постов выступают сами зрители и пользователи соцсетей. Именно они предлагают темы будущих репортажей. Мы работаем в разных средах – теле и радиоэфирах, на интернет – площадках. Нас ждут в каждом доме региона.

Это подтверждают рейтинги независимого телеизмерителя Медиахилс. По итогам 11 месяцев программы ГТРК Калмыкия на телеканале Россия 1 - в безоговорочных лидерах среди жителей Калмыкии по доле и охвату телесмотрения. На втором месте – Первый канал, на третьем – передачи телеканал НТВ. Выпуски «Вестей Калмыкия» вы можете смотреть и читать на площадках соцсетей и нашем сайте.