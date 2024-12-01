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3 декабря, 11:17
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Прокуратура Элисты в судебном порядке добивается надлежащего освещения дорог и тротуаров квартала Сити-Чесс.

Прокуратура Элисты в судебном порядке добивается надлежащего освещения дорог и тротуаров квартала Сити-Чесс.

Установлено, что в муниципальную собственность Элисты из государственной собственности республики передано имущество, в том числе наружное освещение протяженностью 3865 м., линии электропередач, подсветки коттеджей, прилегающих к основным дорогам, расположенным на территории Сити-Чесс.

В нарушение закона администрация Элисты не содержит должным образом указанные элементы стационарного уличного освещения. Отсутствие наружного освещения создает опасность возникновения ДТП, не позволяет в полной мере осуществлять охрану общественного порядка, влечет угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В Элистинский городской суд направлено исковое заявление о приведении в надлежащее техническое состояние наружное освещение, протяженностью 3865м., подсветку коттеджей, прилегающих к основным дорогам и тротуарам, на территории Сити-Чесс. Судом исковое заявление прокуратуры удовлетворено.

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