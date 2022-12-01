К 120-летию со дня рождения Софьи Могилевской

Софья Могилевская – автор детских повестей, сказок и рассказов, сотрудниками Национальной библиотеки имени Амур-Санана, был проведен литературный час под названием "О девочке Машеньке, зеленой горошине и других героях". Сообщает пресс-служба ведомства.



Ребята знакомились с биографией писательницы, слушали и обсуждали отрывки из повести 'Марка страны Гонделупы", отвечали на вопросы, смотрели мультфильмы и фильмы по мотивам произведений Могилевской.



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