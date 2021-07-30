Владимир Путин рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество "Знание"

А именно избегать некачественную информацию и доверять профессиональным источникам, коим является общество «Знание».

«Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом Российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Путин в ходе общения со школьниками в рамках образовательного марафона общества "Знание".

Президент подчеркнул, что данное общество обращается к мнению настоящих профессионалов в различных направлениях.

«Им безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — отметил президент.

Также, по его мнению, в наше время очень много некачественной информации: «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов. Интернет, Рунет – там чего только нет! Туда залезешь, там можно вроде бы узнать всё — от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов, всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации».

Как считает глава государства, существует «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это — не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых».