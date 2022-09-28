Сегодня на сцене Русского театра драмы и комедии представят постановку "Эй, ты, здравствуй!"

Режиссером спектакля стала Наталья Ежкова. Актеры покажут историю первой любви двух подростков, готовых ради этого чувства на взрослые поступки. Все вокруг говорит и навевает мысли о самых прекрасных чувствах. Но, как и случается в жизни, герои сталкиваются с проблемой расслоения общества.



Произведение Геннадия Мамлина, написанное в период оттепели, и сейчас звучит как никогда актуально, ведь и в 60-е, и в двухтысячные люди тоскуют по живому общению и чувствуют ценность обычной человеческой жизни.