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23 ноября, 09:15
Новости

Сегодня на сцене Русского театра драмы и комедии представят постановку "Эй, ты, здравствуй!"

Сегодня на сцене Русского театра драмы и комедии представят постановку "Эй, ты, здравствуй!"

Режиссером спектакля стала Наталья Ежкова. Актеры покажут историю первой любви двух подростков, готовых ради этого чувства на взрослые поступки. Все вокруг говорит и навевает мысли о самых прекрасных чувствах. Но, как и случается в жизни, герои сталкиваются с проблемой расслоения общества.

Произведение Геннадия Мамлина, написанное в период оттепели, и сейчас звучит как никогда актуально, ведь и в 60-е, и в двухтысячные люди тоскуют по живому общению и чувствуют ценность обычной человеческой жизни.

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