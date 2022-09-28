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23 ноября, 08:48
Новости

Калмгосуниверситет открывает свои двери для учеников республики

Калмгосуниверситет открывает свои двери для учеников республики

Уже 26 ноября выпускники районных школ Калмыкии смогут познакомиться с внутренней жизнью ВУЗа, понять, как проводится процесс поступления и решить для себя, кем они хотят стать.

На мероприятии будут присутствовать руководство Калмгу, специалисты приемной комиссии и представители различных факультетов, которые ответят не только на интересующие вопросы, но и расскажут о специфике каждого факультета и привилегиях поступления в родной университет. День открытых дверей пройдет на базе медицинского факультета.

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