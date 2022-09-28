26 октября, 11:21
Сегодня на сцене Республиканского русского театра драмы и комедии вновь покажут "Наташину мечту"
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Спектакль по пьесе молодого современного драматурга Ярославы Пулинович поставила заслуженная артистка Калмыкии Марина Кикеева. Игру заслуженной артистки Калмыкии Натальи Ежковой и молодой актрисы Лады Зубковой смогут оценить зрители.
Спектакль по пьесе молодого современного драматурга Ярославы Пулинович поставила заслуженная артистка Калмыкии Марина Кикеева. Игру заслуженной артистки Калмыкии Натальи Ежковой и молодой актрисы Лады Зубковой смогут оценить зрители.
По словам художественного руководителя, это тяжелая история о взрослении, первой любви, понимании себя и взаимоотношении с миром.
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