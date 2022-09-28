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26 октября, 11:21
Новости

Сегодня на сцене Республиканского русского театра драмы и комедии вновь покажут "Наташину мечту"

Спектакль по пьесе молодого современного драматурга Ярославы Пулинович поставила заслуженная артистка Калмыкии Марина Кикеева. Игру заслуженной артистки Калмыкии Натальи Ежковой и молодой актрисы Лады Зубковой смогут оценить зрители.

По словам художественного руководителя, это тяжелая история о взрослении, первой любви, понимании себя и взаимоотношении с миром.

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