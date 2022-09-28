Рассматривается проект внесения изменений в генеральный план города Элисты

Карта границ столицы, уточнение функциональных зон и планирования для размещения объектов, а также назначение участков - эти и другие вопросы разработки нового генерального плана Элисты стали главной темой обсуждения у главы города – председателя ЭГС Николая Орзаева.



Как отмечают в администрации столицы, в ближайшее время проект разместят на официальных сайтах города, где у элистинцев будет возможность ознакомиться с проектом генерального плана.



Фото взято в свободном доступе.