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14 октября, 12:41
НовостиКультура

"Очень простая история" в исполнении артистов Русского театра

"Очень простая история" в исполнении артистов Русского театра

Так называется легендарный спектакль по пьесе Марии Ладо в постановке заслуженного артиста России Александра Щеглова. Сюжет стар, как мир - они любят друг друга, ее отец против их отношений, но девушка ждет ребенка. В пьесе-притче домашний скот больше понимает заповеди Божьи, чем их хозяин. А еще петух говорит о политике и рекламе, лошадь и собака спорят о том, кто должен пожертвовать жизнью ради хозяина, свинья мечтает о полетах, а люди, как обычно, ссорятся, мирятся, любят и рожают детей.

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