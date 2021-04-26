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26 мая, 12:19
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Сегодня на сцене Национального театра в честь Дня рождения Будды Шакьямуни – музыкальная поэма «Я-Будда»

Сегодня на сцене Национального театра в честь Дня рождения Будды Шакьямуни – музыкальная поэма «Я-Будда»

Напомним, премьера постановки состоялась в апреле 5 лет назад. Спектакль завоевал немало театральных наград и снискал любовь тысяч зрителей. Авторами литературной основы выступили Заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев и член Союза писателей России Виктор Хаптаханов. Музыку написал Заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. 

 Это история о том, как Сиддхартха приходит к постижению главного вопроса, ответ на который он искал всю жизнь. Открыв эту высшую истину, в основе которой морально-этические нормы и добродетели, он передает ее в виде учения ученикам и всем живым существам.

 

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