Сегодня на сцене Национального театра в честь Дня рождения Будды Шакьямуни – музыкальная поэма «Я-Будда»

Напомним, премьера постановки состоялась в апреле 5 лет назад. Спектакль завоевал немало театральных наград и снискал любовь тысяч зрителей. Авторами литературной основы выступили Заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев и член Союза писателей России Виктор Хаптаханов. Музыку написал Заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев.

Это история о том, как Сиддхартха приходит к постижению главного вопроса, ответ на который он искал всю жизнь. Открыв эту высшую истину, в основе которой морально-этические нормы и добродетели, он передает ее в виде учения ученикам и всем живым существам.