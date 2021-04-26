«Линия, Цвет, Форма». В Национальном музее Калмыкии открывается выставка работ студентов и преподавателей художественного отделения

Мероприятие посвящено 60-летию «Колледжа искусств имени Петра Чонкушова». За время работы художественного отделения овладели избранной специальностью и успешно закончили обучение 126 выпускников. Многие из них продолжили обучение в ВУЗах Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Элисты.

Работы студентов художественного отделения неоднократно получают награды различных региональных и международных конкурсов и выставок в Ростове, Краснодаре, Махачкале, Элисте, посвященных сохранению народных традиций.