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26 мая, 13:23
НовостиКультура

«Линия, Цвет, Форма». В Национальном музее Калмыкии открывается выставка работ студентов и преподавателей художественного отделения

«Линия, Цвет, Форма». В Национальном музее Калмыкии открывается выставка работ студентов и преподавателей художественного отделения

Мероприятие посвящено 60-летию «Колледжа искусств имени Петра Чонкушова». За время работы художественного отделения овладели избранной специальностью и успешно закончили обучение 126 выпускников. Многие из них продолжили обучение в ВУЗах Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Элисты. 

 Работы студентов художественного отделения неоднократно получают награды различных региональных и международных конкурсов и выставок в Ростове, Краснодаре, Махачкале, Элисте, посвященных сохранению народных традиций.

 

 

 

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