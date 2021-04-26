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26 мая, 11:56
НовостиЗдравоохранение

Более ста человек обратились в медучреждения после укуса клещами

Более ста человек обратились в медучреждения после укуса клещами

 Большинство из них  - дети до 14 лет. Об этом сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора.

 Напомним, в республике зарегистрирован один случай заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Специалисты рекомендуют воздержаться от прогулок в парках, пикников. А дачникам и любителям проводить отдых на природе – носить одежду с длинными рукавами, брюки заправлять в носки и использовать специальные средства от паразитов.

Обнаружив клеща на теле, важно правильно удалить его. Стоит отметить, что пик активности насекомых приходится на утро и вечер. 

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