Сегодня на публичных слушаниях представили проект бюджета региона на трехлетний период

Как было озвучено, в последние годы документ формируется с учетом госпрограмм. А их 21. И это только федеральные. Финансирование составляет примерно 95 процентов расходной части. Впервые будут заложены средства на капремонт школ.

Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Очир Шургучеев сразу обозначил статьи дохода и расхода проекта республиканского бюджета на трехлетний цикл. Основные параметры ежегодно составляют, в среднем, 20 миллиардов рублей. Для разработки будущего финансового документа за основу взяли, прежде всего, прогнозы социально-экономического развития республики, отметил Шургучеев. В 2022 и 2023 годах бюджет будет дефицитным.

А в 2024 году предлагают превышение доходной части. В условиях пандемии, когда на борьбу с коронавирусом выделяются большие средства, во главе угла остается социальная сфера. Объем ее финансирования на ближайшие три года останется на том же уровне. Средства будут направлены не только на поддержку семей с детьми, граждан пожилого возраста, отдельные категории населения, которые нуждаются в помощи со стороны государства, но и на реализацию нацпроекта «Демография».

Впервые в казну заложены средства на капремонт школ республики. Субсидия будет выделена из федерального бюджета. На строительство и реконструкцию сельских домов культуры также предусмотрены средства в проекте бюджета. В нем прописана статья расхода и на поддержку АПК, ремонт очистных сооружений и дорог. В публичных слушаниях приняли участие не только министры, депутаты, но представители общественных организаций. Многие выступили с предложениями, как решить ту или иную проблему. Это, скорее, площадка для обсуждения злободневных вопросов, конструктивного диалога, отметил глава правительства Юрий Зайцев. Таким образом, обеспечена максимальная открытость принятия документа.

Уже на этой неделе проект республиканского бюджета будет представлен для рассмотрения в региональный Парламент.