Бату Хасиков поздравил Верховного Ламу Калмыкии с 49-летием

"Ваша деятельность – подлинный пример беззаветного служения драгоценным истинам буддизма, идеалам милосердия и сострадания. На протяжении многих лет Вы вносите неоценимый вклад в укрепление традиционных ценностей, сохранение культуры калмыцкого народа и возрождение духовности, руководите Объединением буддистов Калмыкии.

Благодаря Вашим стараниям, направленным на укрепление добрых межнациональных и межконфессиональных отношений буддизм не только в Калмыкии, но и по всей России крепнет и развивается.

В этот праздничный день примите самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья, долгих плодотворных лет жизни, благополучия и дальнейших успехов." - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова