15 апреля, 13:18
Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ спектакля «Поезд Памяти»
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Он посвящен драматическим событиям 1943-го года. Проект реализован творческой молодежью Национального драматического театра имени Басангова. Постановка в рамках проекта «Горькие вехи», направлена на повышение интереса современной молодежи к изучению исторического прошлого своего народа, воспитания чувства уважения и ответственности перед памятью предков.