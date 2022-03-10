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15 апреля, 13:18
НовостиСоциальная политика

Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ спектакля «Поезд Памяти»

Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ спектакля «Поезд Памяти»

Он посвящен драматическим событиям 1943-го года. Проект реализован творческой молодежью Национального драматического театра имени Басангова. Постановка в рамках проекта «Горькие вехи», направлена на повышение интереса современной молодежи к изучению исторического прошлого своего народа,  воспитания чувства уважения и ответственности перед памятью предков.

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