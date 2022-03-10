Сегодня на одной из главных театральных сцен республики состоится показ спектакля «Поезд Памяти»

Он посвящен драматическим событиям 1943-го года. Проект реализован творческой молодежью Национального драматического театра имени Басангова. Постановка в рамках проекта «Горькие вехи», направлена на повышение интереса современной молодежи к изучению исторического прошлого своего народа, воспитания чувства уважения и ответственности перед памятью предков.