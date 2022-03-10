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15 апреля, 13:16
Новости

Завтра в Элисте пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

 Более 20 товаропроизводителей представят свою продукцию, в том числе мясную и рыбную, консервы местного производства, колбасы, муку, рис, подсолнечное масло. Об этом сообщают в Минсельхозе республики. Место проведения – ярмарочная площадь рынка «Восточный», 1-й микрорайон, севернее спорткомплекса «Ойрат-Арена». 

Такие ярмарки предоставляют доступ населению к товарам производителей без перекупщиков, что должно положительным образом сказаться на отпускных ценах, - отметил глава аграрного ведомства Максим Менкнасунов.

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