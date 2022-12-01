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27 января, 10:24
Новости

Турнир по ловле рыбы провели в Юстинском районе

Турнир по ловле рыбы провели в Юстинском районе

Организатором мероприятия выступила администрация муниципалитета. В соревнованиях приняли участие более полусотни любителей рыбалки, в том числе женщины и дети. Это не только жители Калмыкии, но и гости из других регионов - Дагестана, Чечни, Москвы и Саратова.

После трехчасовых состязаний, всех участников ждала ароматная уха и другие угощения. Рыбаки с азартом состязались за звание лучшего. Так, за самый большой улов награжден Александр Салаев. Победа в номинации "Первая рыба" досталась Алимхану Арсланалиеву из Дагестана.

"Самым опытным признан Василий Эрднеев, а самым юным - Эльдар Мурзгалиев. «Клёвая рыбачка" Людмила Колупаева поразила всех своими ловкими приемами и лайфхаками. Все участники удостоены грамот и медалей.

Фото из соцсетей администрации Юстинского РМО РК.

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