Турнир по ловле рыбы провели в Юстинском районе

Организатором мероприятия выступила администрация муниципалитета. В соревнованиях приняли участие более полусотни любителей рыбалки, в том числе женщины и дети. Это не только жители Калмыкии, но и гости из других регионов - Дагестана, Чечни, Москвы и Саратова.



После трехчасовых состязаний, всех участников ждала ароматная уха и другие угощения. Рыбаки с азартом состязались за звание лучшего. Так, за самый большой улов награжден Александр Салаев. Победа в номинации "Первая рыба" досталась Алимхану Арсланалиеву из Дагестана.



"Самым опытным признан Василий Эрднеев, а самым юным - Эльдар Мурзгалиев. «Клёвая рыбачка" Людмила Колупаева поразила всех своими ловкими приемами и лайфхаками. Все участники удостоены грамот и медалей.



Фото из соцсетей администрации Юстинского РМО РК.