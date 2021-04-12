Сегодня на Мемориальном комплексе воинам 28-й Армии в Хулхуте состоится митинг памяти

А ранее из Элисты и из Астрахани одновременно стартовали мотоколонны.

Одну возглавил руководитель Калмыкии Бату Хасиков, другую - губернатор области Игорь Бабушкин. Встретятся они уже у мемориала в Хулхуте. Вместе с военнослужащими, духовенством, поисковиками и местными жителями они примут участие в митинге ко Дню Победы и церемонии перезахоронения останков бойцов 28 армии, найденных в степях Калмыкии во время Вахты Памяти.

В память о погибших Игорь Бабушкин передаст смотрителям комплекса новый артефакт, несущий глубокий символичный смысл -артиллерийское орудие. Пушку установят на Мемориале Славы в этот же день. По данным историков, в рядах 28-й армии воевали 5,5 тысяч астраханцев. 11 из них удостоены звания Героя Советского Союза.