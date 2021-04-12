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8 мая, 09:27
НовостиПамять

«Одна на всех». Стартовал самый Всероссийский телемарафон в честь 76-летия Победы

«Одна на всех». Стартовал самый Всероссийский телемарафон в честь 76-летия Победы

ГТРК «Калмыкия» станет участником Всероссийского телемарафона «Одна на всех» в честь 76-летия Победы

ВГТРК объединила все субъекты – от Калининграда до Камчатки. 80 региональных филиалов крупнейшего медиахолдинга страны создадут единую историю Победы. На протяжении 18 часов, с 6 утра до полуночи к эфиру будут подключаться города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. О вкладе степного региона в общую Победу над фашизмом, о подвиге калмыцких воинов и о тех, кто трудился в тылу расскажет наш корреспондент Элла Хаптаханова. Смотрите уникальный телемарафон 8 мая на онлайн-платформе СМОТРИМ.ру.

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