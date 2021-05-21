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18 июня, 16:18
НовостиКультура

Сегодня на главной театральной сцене Карелии музыкальная поэма «Я-Будда»

Сегодня на главной театральной сцене Карелии музыкальная поэма «Я-Будда»

Ее представят артисты Национального драматического театра имени Баатра Басангова, которые сейчас находятся там в рамках «Больших гастролей». Можно сказать, знаменитая постановка, стала визитной карточкой нынешнего репертуара. Пронзительная история Сидхартхи Гаутамы не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Завтра – на сцене герои легендарного спектакля «Араш». Невероятный по драматической мощи, он способен перевернуть представление человека о жизни, о справедливости, о том, насколько важна судьба каждого человека в масштабе исторических событий всей страны. А мечтания и фантазии мальчика – заглавного персонажа – создаются на фоне трагедии калмыцкого народа – депортации. А 20 июня зрителям Петрозаводска покажут шекспировскую «Комедию Ошибок».

 

 

 

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