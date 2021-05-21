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18 июня, 17:31
НовостиОбразование

Сегодня выпускники написали ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Сегодня выпускники написали ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Для проведения экзамена  были задействованы 16 пунктов, 4 из которых – на дому. Во всех аудиториях – видеокамеры. Соблюдены все меры безопасности.

 За проведением ЕГЭ следили представители Министерства образования и науки, члены Государственной экзаменационной комиссии и федеральные общественные наблюдатели. Результаты по биологии станут известны не позднее 5 июля, по устному иностранному – 7 июля. Для многих ребят – это последние ЕГЭ. Они признались, что волнуются, но уже не так, как во время первых испытаний.

 

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