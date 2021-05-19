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18 июня, 15:24
Новости

Саранча встала на крыло

Саранча встала на крыло

 Это значит, что многие степные территории могут быть подвержены атаке насекомых. Пока они не так активно перемещаются, истребительные мероприятия на полях республики продолжаются наземным путем. А через несколько дней насекомые уже взлетят, бороться с ними будет намного сложнее.

 За день саранча может преодолеть несколько десятков километров, пожирая посевы и пастбища на своем пути. На сегодня обследовано около двух миллионов гектаров. Большие площади заселения отмечены в Черноземельском, Ики-Бурульском, Яшкульском районах. И это, несмотря на то, что борьба с вредителями началась на ранней стадии их развития. А общая площадь, превышающая порог вредоносности, свыше 80 тысяч гектаров. Более 70 тысяч гектаров -  обработано. В Целинном районе много насекомых отмечено на территории Вознесеновского СМО.

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