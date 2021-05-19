Саранча встала на крыло

Это значит, что многие степные территории могут быть подвержены атаке насекомых. Пока они не так активно перемещаются, истребительные мероприятия на полях республики продолжаются наземным путем. А через несколько дней насекомые уже взлетят, бороться с ними будет намного сложнее.

За день саранча может преодолеть несколько десятков километров, пожирая посевы и пастбища на своем пути. На сегодня обследовано около двух миллионов гектаров. Большие площади заселения отмечены в Черноземельском, Ики-Бурульском, Яшкульском районах. И это, несмотря на то, что борьба с вредителями началась на ранней стадии их развития. А общая площадь, превышающая порог вредоносности, свыше 80 тысяч гектаров. Более 70 тысяч гектаров - обработано. В Целинном районе много насекомых отмечено на территории Вознесеновского СМО.