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22 марта, 14:15
Новости

Калмыкия намерена подписать соглашения с пятнадцатью ВУЗами Беларуси в области научного сотрудничества

Калмыкия намерена подписать соглашения с пятнадцатью ВУЗами Беларуси в области научного сотрудничества

Перспективный образовательный проект обсудили на встрече представителей Белоруссии и Калмыкии. Об этом написал в своем телеграмм канале Глава Калмыкии Бату Хасиков. В важнейшем для Калмыкии секторе АПК в первую очередь работа идёт над внедрением передовых практик. В работу совместной с Белоруссией экспертной площадки войдут ученые, эксперты, представители бизнеса и органов власти. Её первое заседание намечено на апрель.

А в июне передовой сельскохозяйственный опыт Калмыкии будет представлен на летней международной выставке "Белагро" в Минске. Также уже в этом году стартуют и обменные гастроли творческих коллективов и музейные выставки.

Фото: t.me/BatuKhasikov08

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