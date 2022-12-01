Калмыкия намерена подписать соглашения с пятнадцатью ВУЗами Беларуси в области научного сотрудничества

Перспективный образовательный проект обсудили на встрече представителей Белоруссии и Калмыкии. Об этом написал в своем телеграмм канале Глава Калмыкии Бату Хасиков. В важнейшем для Калмыкии секторе АПК в первую очередь работа идёт над внедрением передовых практик. В работу совместной с Белоруссией экспертной площадки войдут ученые, эксперты, представители бизнеса и органов власти. Её первое заседание намечено на апрель.



А в июне передовой сельскохозяйственный опыт Калмыкии будет представлен на летней международной выставке "Белагро" в Минске. Также уже в этом году стартуют и обменные гастроли творческих коллективов и музейные выставки.



Фото: t.me/BatuKhasikov08