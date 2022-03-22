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19 апреля, 17:56
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Сегодня - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

Сегодня - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

Сегодня - День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В столичной школе номер 4 прошел урок-реконструкция исторических фактов «Без срока давности» с целью сохранения исторической правды о славном подвиге советского народа. В мероприятие принял участие ветеран войны – Петр Леонтьев. После беседы, он вместе с ребятами посмотрел документальный фильм, повествующий о жестоком обращении нацистов с партизанами, разведчиками и мирными жителями.                                                                                                                        

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