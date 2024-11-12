Сегодня на 13-й внеочередной сессии единогласно принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Калмыкия».

Поправки касаются назначения Председателя Правительства и его заместителей, которое теперь осуществляется Главой Республики с согласия Народного Хурала. Парламентарии также единогласно поддержали законодательную инициативу о внесении изменений в законы «О Главе Республики Калмыкия», «О Правительстве Республики Калмыкия». Также были рассмотрены и другие вопросы, по которым приняты соответствующие решения.