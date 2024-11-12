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14 ноября, 12:43
НовостиСобытие

Ветерану СВО создали комфортные условия для жизни.

Ветерану СВО создали комфортные условия для жизни.

Канур Надбытов после тяжелых ранений находится дома и продолжает получать лечение. Ему филиал фонда «Защитники Отечества» помог в обустройстве умного дома. Теперь у военнослужащего есть компьютер, современный пылесос, окна и занавески, которые открываются по нажатию кнопки. А его отец прошел обучение, оформился помощником по уходу и теперь получает за это заработную плату. В дальнейшем фонд планирует установить кухонный гарнитур, приспособленный под нужды ветерана.

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