Ветерану СВО создали комфортные условия для жизни.

Канур Надбытов после тяжелых ранений находится дома и продолжает получать лечение. Ему филиал фонда «Защитники Отечества» помог в обустройстве умного дома. Теперь у военнослужащего есть компьютер, современный пылесос, окна и занавески, которые открываются по нажатию кнопки. А его отец прошел обучение, оформился помощником по уходу и теперь получает за это заработную плату. В дальнейшем фонд планирует установить кухонный гарнитур, приспособленный под нужды ветерана.