Работники столичной прокуратуры разъяснили способы противодействия «телефонным» мошенникам.

В администрации Элисты, в учреждениях медицины и культуры, управляющих компаниях города сотрудники прокуратуры столицы провели мероприятия по предупреждению «телефонных» и интернет-мошенничеств. Они рассказали об основных способах противодействия «дистанционным» мошенникам и защите своих прав, вручили брошюры и памятки «Клади трубку!», «Осторожно! Телефонные мошенники!».

На официальной странице администрации Элисты, а также на мониторах в общественном транспорте размещены социальные видеоролики о мошеннических схемах.

В целях профилактики преступности данного вида соответствующие материалы и тематические баннеры размещены в общественных местах города.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия