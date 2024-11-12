14 ноября, 16:33
 9 °C
104,29
98,37
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 12:24
НовостиСобытие

Работники столичной прокуратуры разъяснили способы противодействия «телефонным» мошенникам.

Работники столичной прокуратуры разъяснили способы противодействия «телефонным» мошенникам.

В администрации Элисты, в учреждениях медицины и культуры, управляющих компаниях города сотрудники прокуратуры столицы провели мероприятия по предупреждению «телефонных» и интернет-мошенничеств. Они рассказали об основных способах противодействия «дистанционным» мошенникам и защите своих прав, вручили брошюры и памятки «Клади трубку!», «Осторожно! Телефонные мошенники!».

На официальной странице администрации Элисты, а также на мониторах в общественном транспорте размещены социальные видеоролики о мошеннических схемах.

В целях профилактики преступности данного вида соответствующие материалы и тематические баннеры размещены в общественных местах города.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия