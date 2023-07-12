Сегодня музыканты из Калмыкии выступят на крупнейшем музыкальном фестивале «Голос кочевников-2023»

Мероприятие состоится уже в 13-й раз и соберет более 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России. В числе приглашённых - калмыцкая этно-электропанк группа «Hagrin». Как нам стало известно, артисты представят композиции из дебютного альбома.



Отметим, что выступление в Бурятии станет заключительным пунктом в туре группы по Сибири.



Фото: HAGRIN