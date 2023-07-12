14 июля, 13:35
 29 °C
100,68
90,18
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 июля, 09:14
Новости

Сегодня музыканты из Калмыкии выступят на крупнейшем музыкальном фестивале «Голос кочевников-2023»

Сегодня музыканты из Калмыкии выступят на крупнейшем музыкальном фестивале «Голос кочевников-2023»

Мероприятие состоится уже в 13-й раз и соберет более 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России. В числе приглашённых - калмыцкая этно-электропанк группа «Hagrin». Как нам стало известно, артисты представят композиции из дебютного альбома.

Отметим, что выступление в Бурятии станет заключительным пунктом в туре группы по Сибири.

Фото: HAGRIN

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия