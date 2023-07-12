14 июля, 07:32
Калмыцкие мясные полуфабрикаты представлены на крупнейшем гастрофестивале «Вкусы России»
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За неделю фестиваль посетили свыше 1 миллиона человек. Попробовать здесь можно кухню из разных уголков страны. На прилавках представлены более 300 продуктовых брендов. По словам гостей фестиваля, это своего рода кулинарная география. В этом убедились мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
За неделю фестиваль посетили свыше 1 миллиона человек. Попробовать здесь можно кухню из разных уголков страны. На прилавках представлены более 300 продуктовых брендов. По словам гостей фестиваля, это своего рода кулинарная география. В этом убедились мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Фото: Фестиваль «Вкусы России»