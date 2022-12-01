13 апреля, 17:21
 12 °C
90
81,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 апреля, 12:35
Новости

Сегодня мужские студенческие команды со всего региона продолжают подготовку к предстоящему Республиканскому турниру по волейболу, посвященному 10-летию Фестиваля тюльпанов

Сегодня мужские студенческие команды со всего региона продолжают подготовку к предстоящему Республиканскому турниру по волейболу, посвященному 10-летию Фестиваля тюльпанов

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК, мероприятие будет проводиться сразу на двух площадках, во дворце спорта имени Калдарикова и спортблоке КалмГУ. 

 
Отметим, что масштабные соревнования пройдут 14 апреля, организаторы приглашают всех любителей волейбола и активного отдыха присоединиться к событию.
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия