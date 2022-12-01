13 апреля, 12:35
Сегодня мужские студенческие команды со всего региона продолжают подготовку к предстоящему Республиканскому турниру по волейболу, посвященному 10-летию Фестиваля тюльпанов
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Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК, мероприятие будет проводиться сразу на двух площадках, во дворце спорта имени Калдарикова и спортблоке КалмГУ.
Отметим, что масштабные соревнования пройдут 14 апреля, организаторы приглашают всех любителей волейбола и активного отдыха присоединиться к событию.