Сегодня мужские студенческие команды со всего региона продолжают подготовку к предстоящему Республиканскому турниру по волейболу, посвященному 10-летию Фестиваля тюльпанов

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК, мероприятие будет проводиться сразу на двух площадках, во дворце спорта имени Калдарикова и спортблоке КалмГУ.

Отметим, что масштабные соревнования пройдут 14 апреля, организаторы приглашают всех любителей волейбола и активного отдыха присоединиться к событию.