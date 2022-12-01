13 апреля, 13:52
Председатель Правительства Республики Калмыкия, Гиляна Босхомджиева, провела рабочую встречу с представителями Духовного управления мусульман региона, на которой обсудили вопросы, связанные с сохранением, возрождением и развитием национальных культур
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
В ходе встречи была отмечена активность Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Республики Калмыкия", осуществляющей проведение мероприятий, включающих форумы и круглые столы, с участием представителей государственных органов власти и местного самоуправления, а также представителей всех традиционных религиозных конфессий региона.
В ходе встречи была отмечена активность Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Республики Калмыкия", осуществляющей проведение мероприятий, включающих форумы и круглые столы, с участием представителей государственных органов власти и местного самоуправления, а также представителей всех традиционных религиозных конфессий региона.
Мероприятия направлены на предотвращение конфликтов на национальной и религиозной почве и укрепление дружбы в обществе. Сообщает пресс служба Правительства республики.