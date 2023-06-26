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28 июня, 10:20
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Калмыкия вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики

Калмыкия вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики

Калмыкия вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики, сообщила пресс-служба правительства Калмыкии «Росмолодежь» назвала победителей конкурса «Регион для молодых»

Он проводится уже во второй раз в рамках реализации федерального нацпроекта «Образование». По итогам конкурса Калмыкии в следующем году будет направлено 91,7 млн рублей на развитие молодежной политики. Также в рамках программы планируется провести капремонт «Сити-Холла» в Сити-Чесс для создания регионального многофункционального молодежного центра.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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