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5 декабря, 07:58
Новости

Поддержка мобилизованных

Поддержка мобилизованных

В "Ойрат Арена" работает региональный штаб #МыВместе, в котором ежедневно пополняются запасы гуманитарной помощи мобилизованным жителям республики и их семьям.

Главная задача штаба — объединить усилия всего добровольческого сообщества и поддержать граждан в тяжелое время. Товары первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты, теплая одежда и многое другое - все это приносят люди, которые хотят оказать помощь военным, а волонтеры занимаются приемом, сортировкой, подсчетом и выдачей гумпомощи.

График работы штаба:
ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
СБ: с 10:00 до 16:00

Чтобы стать волонтером, необходимо:
- оставить заявку на ЕИС ДОБРО.ру;
- прозвонить по номеру региональной горячей линии: 8-927-593-40-48

 Смотрите наши видео на YouTube!
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