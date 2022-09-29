Поддержка мобилизованных

В "Ойрат Арена" работает региональный штаб #МыВместе, в котором ежедневно пополняются запасы гуманитарной помощи мобилизованным жителям республики и их семьям.



Главная задача штаба — объединить усилия всего добровольческого сообщества и поддержать граждан в тяжелое время. Товары первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты, теплая одежда и многое другое - все это приносят люди, которые хотят оказать помощь военным, а волонтеры занимаются приемом, сортировкой, подсчетом и выдачей гумпомощи.



График работы штаба:

ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00

СБ: с 10:00 до 16:00



Чтобы стать волонтером, необходимо:

- оставить заявку на ЕИС ДОБРО.ру;

- прозвонить по номеру региональной горячей линии: 8-927-593-40-48