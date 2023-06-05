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7 июня, 11:04
Новости

Сегодня мобильные группы в Калмыкии продолжат работы в очагах распространения саранчи

Сегодня мобильные группы в Калмыкии продолжат работы в очагах распространения саранчи

Обследование территории, там, где наблюдается массовое размножение личинок насекомого, запланировано в Целинном районе. Под угрозой вредителей оказались и поля Ики-Бурульского РМО. Однако, по данным специалистов управления Россельхозцентра, в этом году площадь заселения вредителями значительно меньше, чем в прошлом. А все из-за частых дождей. Для размножения саранчи – это не самое благоприятное условие.

Подробно об этом расскажем в дневном выпуске вестей.

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