Сегодня мобильные группы в Калмыкии продолжат работы в очагах распространения саранчи

Обследование территории, там, где наблюдается массовое размножение личинок насекомого, запланировано в Целинном районе. Под угрозой вредителей оказались и поля Ики-Бурульского РМО. Однако, по данным специалистов управления Россельхозцентра, в этом году площадь заселения вредителями значительно меньше, чем в прошлом. А все из-за частых дождей. Для размножения саранчи – это не самое благоприятное условие.

Подробно об этом расскажем в дневном выпуске вестей.