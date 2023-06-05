70% россиян считают, что мессенджеры станут главным способом коммуникации между людьми уже в ближайшем будущем

Онлайн-опрос провел один из исследовательских холдингов. Респонденты уверены, что очень скоро именно посредством мессенджеров мы будем пользоваться любыми видами услуг — оформлять визы, записываться в поликлинику, оплачивать счета. Таким образом, пользователям нужны понятный и простой интерфейс, быстрая доставка сообщений и загрузка контента, а также отсутствие рекламы.

Об этом сообщается в пресс-службе центрального управления региона.