7 июня, 14:05
 24 °C
86,95
81,25
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июня, 11:02
Новости

Сегодня у руководителей предприятий и учреждений Элисты есть еще время празднично оформить фасады своих зданий ко дню России, который ежегодно в стране отмечается 12 июня

Сегодня у руководителей предприятий и учреждений Элисты есть еще время празднично оформить фасады своих зданий ко дню России, который ежегодно в стране отмечается 12 июня

Это может быть украшение флагами, баннерами, плакатами. Необходимо также обеспечить качественную работу световой рекламы и вывески в срок до 8 июня. Таково постановление городской администрации, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По традиции элистинцы могут украсить свои окна тематическими картинками, рисунками, тем самым выразить свою любовь к Родине.

Фото: Администрация города Элисты

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия