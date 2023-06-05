Сегодня у руководителей предприятий и учреждений Элисты есть еще время празднично оформить фасады своих зданий ко дню России, который ежегодно в стране отмечается 12 июня

Это может быть украшение флагами, баннерами, плакатами. Необходимо также обеспечить качественную работу световой рекламы и вывески в срок до 8 июня. Таково постановление городской администрации, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По традиции элистинцы могут украсить свои окна тематическими картинками, рисунками, тем самым выразить свою любовь к Родине.

Фото: Администрация города Элисты