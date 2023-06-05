7 июня, 11:02
Сегодня у руководителей предприятий и учреждений Элисты есть еще время празднично оформить фасады своих зданий ко дню России, который ежегодно в стране отмечается 12 июня
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Это может быть украшение флагами, баннерами, плакатами. Необходимо также обеспечить качественную работу световой рекламы и вывески в срок до 8 июня. Таково постановление городской администрации, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По традиции элистинцы могут украсить свои окна тематическими картинками, рисунками, тем самым выразить свою любовь к Родине.
Фото: Администрация города Элисты