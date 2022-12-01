Мобильная станция переливания крови посетит Яшалту и Городовиковск

23-24 мая мобильная станция переливания крови будет работать в Яшалте, а 26 мая в Городовиковске. Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. К сдаче крови допускаются лица от 18 лет с весом не менее 50 кг и не имеющие инфекционные заболевания.

Как правило, более 200 жителей данных районов посещают передвижную лабораторию во время акции. Присоединиться могут все желающие, не имеющие противопоказаний. Доноров угостят чаем со сладостями, выплатят компенсацию на питание и предоставят справку об освобождении от работы на 2 дня. Такие мероприятия по забору крови необходимы для обеспечения запаса её компонентов в медицинских учреждениях.