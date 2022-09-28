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27 октября, 13:01
Новости

Сегодня мобильная станция переливания крови отправится в северные районы республики

Она завершает свою работу в Малых Дербетах, а конечной точкой пути станет село Садовое. Как отмечают специалисты Республиканского центра крови, это отличная возможность для тех, кто никак не может самостоятельно приехать на сдачу.

Станция расположилась рядом с районной больницей. При посещении необходимо иметь при себе оригинал паспорта и СНИЛС.

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