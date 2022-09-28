Участковый уполномоченный Элистинского управления МВД России Аркадий Лиджи-Горяев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Народный участковый"

В нем приняли участие 16 сотрудников правоохранительного ведомства. Лиджи-Горяев в органах внутренних дел трудится более 17 лет. В службу участковых уполномоченных полиции перешел в 2014 году. Теперь он поборется за звание лучшего участкового страны.



Голосование на федеральном уровне стартует 1 ноября, – сообщают в МВД по Калмыкии.