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27 октября, 12:34
Новости

Участковый уполномоченный Элистинского управления МВД России Аркадий Лиджи-Горяев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Народный участковый"

В нем приняли участие 16 сотрудников правоохранительного ведомства. Лиджи-Горяев в органах внутренних дел трудится более 17 лет. В службу участковых уполномоченных полиции перешел в 2014 году. Теперь он поборется за звание лучшего участкового страны.

Голосование на федеральном уровне стартует 1 ноября, – сообщают в МВД по Калмыкии.

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