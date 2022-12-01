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13 марта, 15:08
Новости

С сегодняшнего дня начал работу стенд Республики Калмыкия в Москве на международной туристической выставке "Интурмаркет"

С сегодняшнего дня начал работу стенд Республики Калмыкия в Москве на международной туристической выставке "Интурмаркет"

В этом году регион на выставке представят работники Министерства культуры и туризма и Агентства по развитию туризма Калмыкии. "Интурмаркет" поможет сориентироваться в современных трендах внутреннего и выездного туризма, ознакомиться с новыми турпродуктами и лучше узнать географию предложений на предстоящий сезон весна-лето 2023. Отметим, выставка продлится до 15 марта.

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