Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Башанкаев получил удостоверение члена Генерального совета партии «Единая Россия».

Вручение состоялось на заседании фракции партии с участием Председателя Госдумы Вячеслава Володина , руководителя фракции Владимира Васильева и секретаря Генсовета Владимира Якушева, который лично передал документ.

Владимир Васильев подчеркнул, что фракция обеспечивает стабильную работу Госдумы, принимая «сложные, но необходимые решения», а также фокусируется на выполнении поручений Президента и задач из Послания Федеральному Собранию.

Башанкаев назвал это событие «большой честью и ответственностью», отметив, что доверие исходит от граждан России и земляков из Калмыкии . Он выразил готовность продолжать работу в команде Президента, реализуя наказы граждан.

Ранее депутат участвовал в заседаниях президиума Генсовета партии и курировал вопросы здравоохранения в регионе.

Фото: Бадма Башанкаев