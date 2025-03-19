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21 марта, 06:16
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Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Башанкаев получил удостоверение члена Генерального совета партии «Единая Россия».

Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Башанкаев получил удостоверение члена Генерального совета партии «Единая Россия».

Вручение состоялось на заседании фракции партии с участием Председателя Госдумы Вячеслава Володина , руководителя фракции Владимира Васильева и секретаря Генсовета Владимира Якушева, который лично передал документ.

Владимир Васильев подчеркнул, что фракция обеспечивает стабильную работу Госдумы, принимая «сложные, но необходимые решения», а также фокусируется на выполнении поручений Президента и задач из Послания Федеральному Собранию.

Башанкаев назвал это событие «большой честью и ответственностью», отметив, что доверие исходит от граждан России и земляков из Калмыкии . Он выразил готовность продолжать работу в команде Президента, реализуя наказы граждан.

Ранее депутат участвовал в заседаниях президиума Генсовета партии и курировал вопросы здравоохранения в регионе.

Фото: Бадма Башанкаев

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