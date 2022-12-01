Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Центральный Хурул Республики "Золотую обитель Будды Шакьямуни" и "Русскую национальную гимназию имени преподобного Сергия Радонежского"

Это второй день его пребывания в регионе. А накануне он побывал в Яшкульской средней школе. Там он ознакомился с итогами капитального ремонта и остался доволен увиденным. А в столице Сергей Кравцов побывал в школе номер 3. В этот день Сергей Кравцов много общался со школьниками и учителями. Посетил урок истории буддизма, где для него прозвучали калмыцкая домбра и народная песня.



Познакомился с работой школьного театра "Ровесник", вручил учителям ведомственные награды и поздравил с присвоением заслуженных званий. Подробнее о его втором дне работы в степной столице мы расскажем в вечернем выпуске.



