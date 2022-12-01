Сегодня в Элисте состоялось шествие воспитанников экологических клубов республики, школьников и студентов образовательных организаций

Мероприятие приурочено ко Дню степи и Дню сайгака и пройдёт по инициативе "Эколого-биологического центра учащихся"

Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения популяции сайгака в естественной среде обитания, необходимости бережного отношения к природе и экологического просвещения подрастающего поколения. Участники акции прошли от Пагоды 7 дней до площади Победы в парке Дружба.