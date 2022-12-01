28 апреля, 18:13
 20 °C
88,37
80,51
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 апреля, 14:52
Новости

Сегодня в Элисте состоялось шествие воспитанников экологических клубов республики, школьников и студентов образовательных организаций

Сегодня в Элисте состоялось шествие воспитанников экологических клубов республики, школьников и студентов образовательных организаций

Мероприятие приурочено ко Дню степи и Дню сайгака и пройдёт по  инициативе "Эколого-биологического центра  учащихся"

Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения популяции сайгака в естественной среде обитания, необходимости бережного отношения к природе и экологического просвещения подрастающего поколения. Участники акции прошли от Пагоды 7 дней до  площади Победы в парке Дружба.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия