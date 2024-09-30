Сегодня Международный день социального педагога.

Этот молодой праздник, учреждённый в мае 2009 года для тех, кто трудится в школах, детских домах, интернатах, центрах реабилитации и социальных службах. В их повседневные задачи входит работа с проблемными подростками из неблагополучных семей.

Профессия соцпедагога предполагает роль посредника между взрослыми и детьми, психолого-педагогического наставника и защитника прав ребенка. Сегодня их будут чествовать в Торгово-технологическом колледже.