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2 октября, 08:32
НовостиСобытие

Сегодня Международный день социального педагога.

Сегодня Международный день социального педагога.

Этот молодой праздник, учреждённый в мае 2009 года для тех, кто трудится в школах, детских домах, интернатах, центрах реабилитации и социальных службах. В их повседневные задачи входит работа с проблемными подростками из неблагополучных семей.

Профессия соцпедагога предполагает роль посредника между взрослыми и детьми, психолого-педагогического наставника и защитника прав ребенка. Сегодня их будут чествовать в Торгово-технологическом колледже.

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