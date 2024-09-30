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2 октября, 08:16
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Учащимся столичной третьей школы преподали уроки оказания первой медицинской помощи.

Учащимся столичной третьей школы преподали уроки оказания первой медицинской помощи.

Мастер класс с участием инструкторов регионального отделения Красного креста организовали активисты Народного фронта. Ребят учили проверить наличие пульса, дыхания, а также преподали технику массажа сердца, искусственного дыхания и многое другое.

По словам организаторов, благодаря таким мероприятиям, дети смогут самостоятельно применить комплекс необходимых мер для спасения пострадавшего до прибытия специалистов и возможно спасти чью-то жизнь.

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