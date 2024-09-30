Историю волонтера из Элисты Константина Евсеева показали в документальном сериале «Неновые регионы: Дорога домой».

Фильм поднимает проблемы современной российской молодежи. Героями выступают участники общественных движений, для которых специальная военная операция стала переломным моментом. Они осознают, что наступило их время, и опираются на поддержку семьи и традиций, ищут силы в связи поколений и своей истории. Донбасс и Новороссия становятся для них местом обретения этой силы.

Вместе со съемочной группой Константин отправился в Мелитополь, чтобы почтить память своего деда - ветерана Великой Отечественной войны.