Близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации. Закон об этом сегодня вступает в силу

Геномная регистрация - это процедура взятия образца ДНК у человека и включение его в специальную базу для хранения и дальнейшего использования. Она необходима для идентификации пропавших, а также для установления личности неопознанных погибших.

Информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации, будет храниться до установления места нахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.