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15 мая, 08:34
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Близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации. Закон об этом сегодня вступает в силу

Близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации. Закон об этом сегодня вступает в силу

Геномная регистрация - это процедура взятия образца ДНК у человека и включение его в специальную базу для хранения и дальнейшего использования. Она необходима для идентификации пропавших, а также для установления личности неопознанных погибших.

Информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации, будет храниться до установления места нахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

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