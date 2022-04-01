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5 мая, 16:52
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Центральный Хурул Калмыкии выступил организатором турнира по национальным видам спорта

Центральный Хурул Калмыкии выступил организатором турнира по национальным видам спорта

«Эрин гурвн наадн» пройдет в преддверии наступления «Урс Сар». Рассказал сегодня на брифинге администратор «Золотой обители» Йотен-гелюнг.

По его словам, священный для буддистов месяц в этом году приходится на июнь, а точнее – берет начало 31 мая. Это 15 лунный день, когда Будда Шакьямуни родился. Далее – весь месяц пройдет под знаменем празднования главных событий в жизни духовного просветителя: достижения им просветления, затем –уход в нирвану. Предварит большие духовные мероприятия спортивный праздник, который намечен на 29 мая. В нем могут принять участие все желающие, кто желает быть крепким и здоровым, кто заинтересован в развитии и процветания своего степного края.

Об особенностях предстоящего спортивного праздника, организатором которого выступает Центральный хурул, рассказал заместитель председателя Оргкомитета турнира «Эрин гурвн наадн» Бадма Долдаев.

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