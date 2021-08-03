1 октября, 08:57
 11 °C
84,31
72,66
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 октября, 11:00
НовостиОбщество

Сегодня международный день пожилых людей

Сегодня международный день пожилых людей

В республике проживает более 75 тысяч пенсионеров. А самому старшему из них – 101 год. К этой дате в Министерстве социального развития, труда и занятости приурочили конкурс «Преображение в героя картины». В нём приняли участие представители старшего поколения, подопечные центров социального обслуживания. Главная идея – повторить сюжет известных произведений изобразительного искусства. В течении нескольких дней интернет-пользователи решали, кому отдать свой голос. Сегодня будет определён победитель.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия