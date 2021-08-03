Сегодня международный день пожилых людей

В республике проживает более 75 тысяч пенсионеров. А самому старшему из них – 101 год. К этой дате в Министерстве социального развития, труда и занятости приурочили конкурс «Преображение в героя картины». В нём приняли участие представители старшего поколения, подопечные центров социального обслуживания. Главная идея – повторить сюжет известных произведений изобразительного искусства. В течении нескольких дней интернет-пользователи решали, кому отдать свой голос. Сегодня будет определён победитель.