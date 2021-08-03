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1 октября, 11:55
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Профсоюзное движение Калмыкии отмечает сегодня вековой юбилей

Профсоюзное движение Калмыкии отмечает сегодня вековой юбилей

 100 лет назад 1 октября 1921 года Секретариатом ВЦСПС был утвержден Калмыцкий областной совет профсоюзов во главе с Андреем Трусовым. Не взирая на перипетии в истории страны Советов и в 90-е,  в годы перестройки, организация была верна своей миссии – защите интересов трудящихся. На ее счету – тысячи добрых дел. Об этом говорится и в поздравлении Бату Хасикова.

Представитель Главы республики Калмыкия в Народном Хурале Араш Манджиев  вручил руководителю Федерации Профсоюзов Калмыкии Михаилу Эренценову приветственный адрес.

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