Профсоюзное движение Калмыкии отмечает сегодня вековой юбилей

100 лет назад 1 октября 1921 года Секретариатом ВЦСПС был утвержден Калмыцкий областной совет профсоюзов во главе с Андреем Трусовым. Не взирая на перипетии в истории страны Советов и в 90-е, в годы перестройки, организация была верна своей миссии – защите интересов трудящихся. На ее счету – тысячи добрых дел. Об этом говорится и в поздравлении Бату Хасикова.

Представитель Главы республики Калмыкия в Народном Хурале Араш Манджиев вручил руководителю Федерации Профсоюзов Калмыкии Михаилу Эренценову приветственный адрес.